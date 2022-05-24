جيش الاحتلال التركي يقصف 4 قرى في مقاطعة الشهباء – تم التحديث

تتعرض قرى منغ وعين دقنة والوحشية وأم القرى في مقاطعة الشهباء إلى قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2022-05-24T12:32:00 الشهباء

وقال مراسلنا في المقاطعة أن عشرات قذائف أصابت تلك القرى حتى لحظة إعداد الخبر.

(آ ر/م)

ANHA


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