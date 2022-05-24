جيش الاحتلال التركي يقصف 4 قرى في مقاطعة الشهباء – تم التحديث تتعرض قرى منغ وعين دقنة والوحشية وأم القرى في مقاطعة الشهباء إلى قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 24 أيار 2022, الثلاثاء - 12:32 2022-05-24T12:32:00 الشهباء وقال مراسلنا في المقاطعة أن عشرات قذائف أصابت تلك القرى حتى لحظة إعداد الخبر. (آ ر/م) ANHA إقرأ أيضاً عاصفة غبارية تسقط 15 برج لنقل الطاقة في ناحية الهول ارتفع عدد أبراج الطاقة التي انهارت في ناحية الهول ... فور وصوله إلى عفرين المحتلة.. الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون مواطناً من أهالي ناحية شيه أقدم مرتزقة ما يسمى بـ "جهاز الأمن" التابع للاحتلال... استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريفي اللاذقية وإدلب جرت استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة ...