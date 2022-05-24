جيش الاحتلال التركي يقصف 4 قرى في مقاطعة الشهباء – تم التحديث تتعرض قرى منغ وعين دقنة والوحشية وأم القرى في مقاطعة الشهباء إلى قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.