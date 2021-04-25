جيش الاحتلال التركي ينفذ عمليات حفر على الحدود غرب كوباني

وبدأت عمليات الحفر منذ ثلاثة أيام، فيما تظهر صور ومقاطع فيديو التقطها مراسلو وكالتنا عمليات الحفر، حيث تعمل آليات عائدة للجيش التركي على حفر خنادق بطول 3 أو 4 أمتار للخندق الواحد في مواقع متفرقة قبالة القرى الحدودية غرب كوباني.

ويلقى حفر الخنادق من جانب دولة الاحتلال ا لتركي تنديدًا من قبل الأهالي الذين يعيشون قبالة الحدود السورية التركية في شمال وشرق سوريا.

المواطن مظلوم رشو من أبناء قرية كورعلي الحدودية غرب مدينة كوباني قال لوكالتنا إن: "عملية الحفر بدأت منذ ثلاثة أيام قبالة قرية زورمغار وزيارة وكورعلي".

وتوقع مظلوم أن تكون الحفريات لتثبيت الأسلحة الثقيلة، فيما قال إن عدد النقاط التي جرى الحفر فيها بلغ حتى يوم الأحد 5 مواقع.

وتابع: "تركيا تحفر مثل هذه الخنادق على طول الحدود بهدف بث الخوف والقلق في قلوب المدنيين وتهجيرهم من قراهم".

وأكد أنهم جاهزون للدفاع عن قراهم، وهم على أتم الاستعداد، بنسائهم ورجالهم وشبابهم، لمواجهة أي هجوم قد يقوم به جيش الاحتلال التركي على قراهم وأرضهم.

وتتزامن هذه الخطوة مع خطوات مماثلة تقوم بها تركيا قبالة ناحية عين عيسى، حيث أنشأت قواعد عسكرية وسواتر مصطنعة، هذا إلى جانب عمليات القصف شبه اليومية على القرى والمنازل.

(د أ/ج)