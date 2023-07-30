جيش الاحتلال التركي يهاجم الكريلا من قواعد الحزب الديمقراطي الكردستاني

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً إلى الرأي العام، أوضح فيه حصيلة عمليات ورد الكريلا على هجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"يبدي مقاتلو حرية كردستان مقاومة عظيمة ضد هجمات العدو بإرادة وتصميم كبيرين، ويخوضون نضالاً لا مثيل له بروح الفدائية الآبوجية من غرزان إلى زاب، ويشن الجيش التركي الذي أصبح غير قادر على مواجهة مقاومة قواتنا، هجماته ضد قواتنا في ساحة المقاومة في تلة أورتي في متينا بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK ويحاول التمركز في المنطقة.

معلومات مفصلة حول عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي كالتالي:

"في 18 تموز في الساعة 07:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة موقعين لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي.

في 29 تموز في الساعة 13:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة نظام كاميرا للمراقبة تابعة لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي ودمرته.

في 29 تموز في الساعة 15:30، استهدفت قواتنا مواقع جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة، ودمرت موقعاً تابعاً للاحتلال.

في 29 تموز في الساعة 16:00، استهدفت قواتنا مواقع جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في 29 تموز في الساعة 16:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جنود الاحتلال الذين دخلوا في الحركة في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في 19 تموز في الساعة 18:00، استهدفت قواتنا لوحة للطاقة الشمسية تابعة لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة النصف الآلية ودمرتها.

في 29 تموز في الساعة 01:20، حامت مروحيات تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء ساحة المقاومة في تلة أورتي وأنزلت جنود الاحتلال التركي 3 مرات في نقطة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في تلة أورتي، ومن هنا تحرك الجنود وشنوا هجوماً من البر، إذ استهدفت قواتنا جيش الاحتلال بالأسلحة الفردية والنصف الآلية.

في 30 تموز في الساعة 02:00 و 04:00، أنزلت مروحيات تابعة لجيش التركي الجنود 3 مرات في نقطة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في تلة أورتي.

في 29 تموز في الساعة 16:55، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال التركي في منطقة الشهيد آخين، بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 29 تموز، قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي مرة واحدة ساحة المقاومة في تلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، و5 مرات ساحة المقاومة في تلة أورتي في متينا، ومرة واحدة ساحة كاني سارك في غاري.

كما تعرضت مناطق زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومتينا للقصف بالقنابل".

(أ ب)