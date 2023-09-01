جيش الاحتلال التركي يهاجم 33 موقعاً خلال آب

كشف المركز الإعلامي للقوات العسكرية في عفرين والشهباء حصيلة هجمات دولة الاحتلال التركي خلال شهر آب المنصرم.

ووفقاً لهذه الحصيلة، فقد قصف جيش الاحتلال التركي خلال الفترة الممتدة بين 3 و31 آب المنصرم، 33 قرية وبلدة وناحية في منطقتي عفرين والشهباء بالإضافة إلى سد الشهباء.

وفي التفاصيل، شنّ الاحتلال التركي 51 هجوماً على هذه المواقع، واستخدم فيها الطائرات المسيّرة والقذائف المدفعية والهاون، إذ قصفها بـ 256 قذيفة هاون، 164 قذيفة أوبيس و6 صواريخ، فيما شنّ 6 هجمات جوية بالطائرات المسيّرة، وخلّفت هذه الهجمات أضراراً مادية.

وقصف جيش الاحتلال التركي نقاط قوات حكومة دمشق 4 مرّات، ما أسفر عن إصابة 10 عناصر منهم.

(ر)