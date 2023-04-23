جيش الاحتلال التركي قصف مناطق المقاومة 52 مرة

جاء ذلك خلال بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بخصوص هجمات دولة الاحتلال التركي، هذا نصه:

* 22 نيسان، في تمام الساعة 14:10 بعد الظهر، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وردّت قواتنا على هذه الهجمات في إطار حق الدفاع عن النفس، حيث أسفر الهجوم عن اندلاع معركة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة المحظورة

* 22 نيسان، تعرضت خنادقنا الموجودة في منطقة سيدا للقصف بالأسلحة المحظورة مرة واحدة.

هجمات جيش الاحتلال التركي

* 22 نيسان، قُصفت تلة جودي وساحات المقاومة في تلة آمدية وأطراف قرية سيكَر في ساحة المقاومة بتلة آمدية بالطائرات الحربية 4 مرات.

* 21 و22 نيسان، تعرضت ساحات المقاومة في تلة إف إم وتلة جودي وخنادق مقاومتنا في سيدا للقصف بقذائف المدفعية والهاون والدبابات والأسلحة الثقيلة 47 مرة".

(ل م)