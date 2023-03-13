جيش الاحتلال التركي قصف 46 مرة مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كتابياً، عن هجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، وجاء فيه:

"في منطقة زاب:

12 آذار وفي الساعة 11:50، هاجم جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في تلة جودي، ومن أجل حماية أنفسها، ردت قواتنا على هذا الهجوم ووجهت ضربات قوية للمحتلين.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

12 آذار، قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي ساحات تلة جارجل وسري متينا ومحيط قرية شلاز في متينا، كما قصفت وادي بالندا في زاب ومحيط نهر ليلون في خاكورك 10 مرات.

في التاريخ ذاته، قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في تلة جودي وتلة إف إم وجمجو وسيدا 36 مرة بالمروحيات الهجومية والمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(أم)