جيش احتلال يقصف قريتين في ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي دردارا وقبور القراجنة التابعة لناحية تل تمر بقذائف المدفعية. خبر 12 آب 2022, الجُمُعَةُ - 18:32 2022-08-12T18:32:00 الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي قريتي دردارا وقبور القراجنة التابعة لناحية تل تمر بقذائف المدفية. ANHA إقرأ أيضاً استشهاد اثنين من مقاتلي المجلس العسكري السرياني في ريف تل تمر استشهد اثنين من مقاتلي المجلس العسكري ... جيش الاحتلال يقصف محيط قرية بينه في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط... منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا تستنكر الانتهاكات التركية وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته استنكرت مجموعة من المنظمات المدافعة عن...