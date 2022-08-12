جيش احتلال يقصف قريتين في ريف تل تمر

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي دردارا وقبور القراجنة التابعة لناحية تل تمر بقذائف المدفعية.
خبر 2022-08-12T18:32:00 الحسكة

ويقصف جيش الاحتلال التركي قريتي دردارا وقبور القراجنة التابعة لناحية تل تمر بقذائف المدفية.

ANHA


إقرأ أيضاً