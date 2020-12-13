جيمس جيفري: حكومة دمشق لن تدخل إدلب وعلى روسيا الصراع في المستنقع السوري

وقال جيفري إن روسيا حاليًّا في خضم المستنقع السوري، وأوضح "المستنقع هو عندما يكونوا في وضع يستثمرون مواردهم من دون نجاح ومن دون الخروج (مخرج من الأزمة)، لذلك، سيكون عليهم الصراع كي لا يسقطوا أو يغرقوا، وفي نهاية المطاف، سيقررون اتباع أسلوب آخر، وهو التعاون معنا والمجتمع الدولي".

وأضاف في حوار عبر الهاتف مع صحيفة "الشرق الأوسط": "نعرف أنهم يدركون أنهم في المستنقع، لكن حتى لو كنت في مستنقع، وهذا حصل معنا في فيتنام، فإن الأمر يأخذ وقتًا كي تدرك ذلك بعمق وتتصرف على هذا الأساس، حصل هذا مع السوفيات في أفغانستان، وحصل مع إيران في جنوب العراق في الثمانينات (خلال الحرب بين الطرفين)، الأمر يأخذ سنوات"، وزاد أنهم "سيواصلون الضغط إلى أن تدرك روسيا ذلك".

وادّعى جيفري أن حكومة دمشق لن تعود إلى إدلب في وقت قريب، وعزا ذلك إلى وجود جيش الاحتلال التركي، وقال: "لديه قرابة 20 ألف جندي، وربما 30 ألفًا، ولديه القدرة على منع النظام من الذهاب إلى إدلب" وأضاف: "إنني متأكد من أن تركيا بدعم من أمريكا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو لن تسمح بذلك".

وعن سؤال أي دعم تقدّمه أمريكا لتركيا في إدلب؟ أجاب جيفري قائلًا: "قدّمنا الدعم الدبلوماسي، وتحدثنا مع الأتراك حول ذلك والدعم اللازم، كما أن الرئيس دونالد ترامب قال هذا بوضوح في أيلول/سبتمبر 2018، إضافة إلى الرسالة التي نقلها السفير ديفيد ساترفيلد إلى حلف الناتو لدعم لتركيا في آذار/مارس العام الماضي".

وأكد المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا أن حكومة دمشق ضعيفة سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا، وكشف أن "العقوبات الأمريكية ستزداد تشددًا على النظام"، مضيفًا: "العقوبات تضر بالنظام وتعرقل قدرته على اتخاذ القرار والأعمال العسكرية" وزاد في رد على سؤال أن العقوبات تسبّبت بالمعاناة للشعب السوري: "يجب ألا ننسى أن السبب الرئيس لمعاناة السوريين هو قرار نظام الأسد والفساد والرشاوى، هذا ليس بسبب العقوبات".

وعن عدد القوات الأمريكية وأهدافها في شمال وشرق سوريا قال جيفري: "هناك قوة صغيرة تدعم قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة داعش، لكن عبر وجودنا هناك على الأرض ووجودنا الجوي أيضًا، نريد أن نحرم الأسد وروسيا وإيران من السيطرة على الأراضي هناك، إضافة إلى التنف".

(س ر)