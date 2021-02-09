جيهان خضرو: ستكون لمنسقية المرأة مخطط عمل كامل وشامل للمرأة ضمن الإدارة الذاتية

هذا وعقد المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه الاعتيادي رقم ٣٣ بتاريخ 5 شباط / فبراير الجاري، بحضور ممثلي المجالس التشريعية في كافة الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

وصادق فيه المجتمعون على أن تصبح منسقية المرأة جزءًا من هيكلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وفي السياق، قالت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جيهان خضرو، خلال لقاء مع وكالتنا، إنه بتاريخ 5 شباط من عام 2021، وفي جلسة رسمية للمجلس العام مع المجالس التشريعية للإدارات الذاتية في شمال وشرق سوريا، تم التصديق على أن تصبح منسقية المرأة جزءًا من المجلس العام.

وبيّنت جيهان خضرو أن ذلك جاء بناءً على مقترح من هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، استنادًا إلى مخرجات الاجتماع السنوي لمنسقية المرأة في الإدارة المنعقد في 17 كانون الثاني المنصرم.

جيهان خضرو أوضحت أن هذه المنسقية تعد المرجعية الأساسية والجهة التنظيمية والإدارية التي تعالج قضايا المرأة في كافة مكاتب وهيئات ولجان الإدارة الذاتية، وتابعت قائلة: "وعلى هذا الأساس سوف يتم التوعية والتأهيل وتنظيم الكادر النسائي في هيكلية الإدارة الذاتية".

وأردفت جيهان خضرو "إن عمل المرأة سيتمثل برسم السياسة العامة للمرأة بما يتماشى مع السياسة العامة للإدارة الذاتية، ووفق ميثاق العقد الاجتماعي".

وأضافت: "سوف تكون هناك لجنة خاصة لإعداد مسودة منسقية المرأة في الإدارة الذاتية، ستحدد تعريف وأهداف ومبادئ ومهام هذه المنسقية".

وأشارت جيهان خضرو إلى أهمية هذا التصديق، وقالت: "نحن ارتأينا أن من الضروري تقديم هذا المقترح، لأن هناك الكثير من المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجهها المرأة في الإدارة الذاتية، وهيئة المرأة لا تملك صلاحية حل هذه المشاكل والصعوبات في المجلس التشريعي والتنفيذي والقضائي، فهيئة المرأة تعتبر من إحدى الهيئات الرسمية التابعة للإدارة الذاتية".

واختتمت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جيهان خضرو، حديثها بالقول: "من خلال المصادقة على أن تصبح منسقية المرأة جزءًا من هيكلية الإدارة الذاتية، ستكون للمنسقية صلاحية واسعة وقرارات وإجراءات ومخطط عمل كامل وشامل للمرأة ضمن الإدارة الذاتية".

(س ر)

ANHA