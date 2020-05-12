جيفري: روسيا نجحت عسكرياً في سوريا لكنها تواجه مشكلة سياسية

وقال جيفري خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه معهد هادسون للدراسات الاستراتيجية اليوم الثلاثاء، إن لروسيا مصالح حيوية في سوريا، متمثلة في الحفاظ على قواعدها العسكرية في هذا البلد وحماية استثماراتها الاقتصادية.

وأضاف أن موسكو تعتقد أنها بتدخلها العسكري المحدود في سوريا تستطيع تحقيق نجاحات استراتيجية كبيرة.

وتابع: "إنهم بالفعل ناجحون جدا في سوريا من الناحية العسكرية. كل المشكلة في عدم وجود مخرج سياسي بسبب الصعوبات المتعلقة بـ (الرئيس السوري بشار) الأسد. ومهمتنا هي أن نفتح لهم الطريق إلى الأمام عبر الأمم المتحدة، لكن ذلك يتطلب أن يبتعدوا بعض الشيء عن الأسد والإيرانيين".

وأجاب جيفري على سؤال عما إذا كان يصدق بالتقارير حول عدم رضا موسكو عن الرئيس السوري، قائلا: "نعم، نعتبر هذه التقارير صحيحة. لقد تحدثنا مع الروس خلال السنة الأخيرة، وهم غير راضين عن الأسد. لكن المشكلة في أنهم لا يرون بديلا له".

)ي ح)