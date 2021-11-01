جيفري: بايدن لم يمنح أردوغان ضوءاً أخضر لشن هجمات على شمال وشرق سوريا

وقال جيمس جيفري في تصريحات لقناة الحرة إن الرئيس بايدن لم يعط ضوءاً أخضر لعملية عسكرية تركية شمال سوريا.

وأضاف جيفري أن هناك تعاوناً مستمراً على الأرض بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأكد المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا أن واشنطن لا يمكن أن تتخلى عن شراكتها مع قوات سوريا الديمقراطية.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إقناع كل من الولايات المتحدة وروسيا لإعطائه الضوء الأخضر لشن هجمات احتلالية جديدة على شمال وشرق سوريا إلا أن مساعيه باءت بالفشل كما يبدو.

والتقى مؤخراً أردوغان بالرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة العشرين وقالت مجمل التقارير بأن أردوغان فشل في الوصول إلى تفاهم مع الرئيس الأميركي.

(ي ح)