جيفري: انفجار خط الغاز يحمل بصمات داعش

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، بحسب وكالة رويترز، "إن الانفجار الذي وقع في خط أنابيب للغاز، فجر الاثنين، يحمل بصمات تنظيم داعش".

وقال جيفري للصحفيين في جنيف في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية: "ما زلنا ندرس الأمر، ولكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن وزير النفط والثروة المعدنية، قوله إن الانفجار الذي أصاب خط الغاز العربي وتسبب في انقطاع الكهرباء في عموم سوريا يوم الاثنين، ناجم عن "اعتداء إرهابي".

(م ش)