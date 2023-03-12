جيا كُرد: ميراث ١٢ آذار يمثل العمود الأساسي لثورة 19 تموز

جاء ذلك، خلال مشاركة كُل من الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كُرد، وممثل الإدارة في أوروبا، عبد الكريم عُمر، في مراسم افتتاح مقر لجالية شمال وشرق سوريا في سويسرا.

وقال بدران چيا كُرد في معرض حديثه، "نبارك لأبناء شعبنا افتتاح هذا المقر، وأتمنى أن يكون افتتاح المقر بمثابة انطلاقة لرفع وتيرة النضال والعمل للجالية في سويسرا"، معرباً في الوقت نفسه "أن يمثل هذا المقر الفسيفساء المتنوع لشمال وشرق سوريا".

وأشار چيا كُرد في حديثه إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية في سوريا والشرق الاوسط، فيما قال بما في إشارة إلى دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق "الأنظمة التي تعمل ضد شعوبنا في مرحلة مزرية".

جيا كرد تطرق إلى مشروع الإدارة الذاتية، قائلاً: "هنالك الكثير من الأطراف في سوريا تسعى لتطبيق مشروع الإدارة في مناطقهم ويرون بهذا المشروع سبيل للخطو نحو تحقيق الديمقراطية في سوريا".

وعن الأزمة السورية نوه إلى أن كل المعطيات تشير الى حصول تغيرات جذرية في بعض الأمور في سوريا، وأن المؤكد هو "أن العودة الى ما قبل ٢٠١١، مستحيل والسوريين لا يقبلون بذلك".

كما أشار الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، إلى العلاقات الدبلوماسية للإدارة الذاتية، قائلا: "نسعى لتقوية العلاقات مع الجميع"، وتابع "لدينا علاقات مع الدول الفاعلة في الملف السوري وكذلك أغلب الدول الغربية، وتوافد الوفود بشكل دوري إلى مناطقنا يوضح مدى علاقاتنا مع هذه الدول".

(ي م)