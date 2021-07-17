جيا كرد يدعو الوطنيين إلى الانضمام لحملة

يصادف 19 تموز الذكرى السنوية الـ 9 لثورة شمال وشرق سوريا، وبهذه المناسبة بارك نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الذكرى السنوية الـ 9 لثورة 19 تموز على عموم أبناء شعب شمال وشرق سوريا، وأوضح أنّ "ثورة 19 تموز تحولت إلى ثورة الكفاح والنضال من أجل الحرية والديمقراطية ضد النظام الشوفيني والعنصري والمركزي، الذي كان يحاول طمس كافة الثقافة والمكونات".

وبيّن بدران جيا كرد أن "ثورة 19 تموز تطورت على أسس ومبادئ وذهنية الأمة الديمقراطية والعيش المشترك. وتحولت إلى ثورة للمرأة التي كان لها دور ريادي وتاريخي ضمن الثورة"، ونوّه إلى أن "ذهنية الأمة الديمقراطية كانت كفيلة بانضمام كافة مكونات المنطقة إلى صفوف الثورة، والتي تحوّلت إلى قوى رصينة تمكنت من بذل نضال كبير ضد الإرهاب".

وتابع جيا كرد "تمكن أبناء شمال وشرق سوريا وبدعم من التحالف الدولي ضد داعش من تحقيق نتائج وانتصارات كبيرة ضد الإرهاب. في البداية في مدينة كوباني، ثم في العديد من المناطق ضمن شمال وشرق سوريا".

وأوضح أن "الانتصار العسكري غير كافٍ، لذا يجب تحويل الانتصارات العسكرية إلى انتصارات سياسية".

وأكد بدارن جيا كرد أنهم مصرون على تصعيد النضال "بشكل أكبر من ذي قبل لنيل اعتراف سياسي مشروع بالإدارة الذاتية التي تمثل إرادة كافة أبناء ومكونات شمال وشرق سوريا".

ودعا كافة الوطنيين وأبناء المنطقة والنشطاء على منصات التواصل الافتراضي للانضمام إلى الحملة التي ستنطلق في الساعة الـ 20:00 بتوقيت (آمد) و 19:00 بتوقيت (بروكسل) بتاريخ الـ 18 من تموز 2021، على كافة مواقع التواصل الافتراضي تحت عنوان "يجب الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

(م)

ANHA