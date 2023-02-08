جيا كرد خلال لقائه مع جرانجر: بات من الضروري فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات 

جاء حديث المبعوث الأمريكي، نيكولاس جرانجر خلال لقاء مع الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، بدران جيا كرد عبر تطبيق زوم، يوم أمس، حيث أعرب عن تعازيه وتضامنه وتعاطفه ودعمه لضحايا الزلزال المدمر في عموم سوريا وتركيا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وأكد على أن بلاده بصدد إرسال مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة إلى المنطقة.

بدوره شكر بدران جيا كرد الولايات المتحدة الأمريكية على التضامن والتعاطف مع ضحايا الزلزال المدمر ودعمها، وبعد إحاطة شاملة عن وضع المنطقة ومدى تأثرها بالزلزال المدمر والتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية.

وأكد "بدران جيا كرد على أن المنطقة كانت تعاني قبل الزلزال من أوضاع إنسانية صعبة، وزادت هذه المعاناة بعد الزلزال، لذلك يتطلب بعد هذه الكارثة التي حلت بشعوب المنطقة التحرك بشكل سريع لإزالة العوائق والتحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين دون تسييسه وبات من الضروري فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات ومنها معبر تل كوجر".

(ف)