جيا كرد : بذكرى تأسيس الإدارة الذاتية ندعو لحوار جاد للخروج من الأزمة السورية

يصادف اليوم 21 كانون الثاني، الذكرى السنوية التاسعة للإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، وتبعها بعد ذلك الإعلان عن الإدارات الذاتية في عفرين وكوباني.

وبهذه المناسبة نشر الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد تغريدة في تويتر، بارك في ذكرى التأسيس ودعا لحوار جاد للخروج من الأزمة وتحقيق السلام.

وجاء في نصها :" في الذِّكرى التّاسِعة لتأسِيس الإدارة الذاتيّة في مُقاطعة الجَزيرة نبُارك لِشعبنا هذا الإنجاز التاريخي وندعُو كافة الاطراف بهذه المناسبة لحوار جاد لايجاد خارطة طريق للخروج من الازمة في سوريا وتحقيق السلام والبدء بإعادة اعمار بلدنا وخدمة شعبنا".

ANHA