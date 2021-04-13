جوزيف لحدو: تركيا تستخدم حرب المياه للضغط على الشعب السوري

تستمر تركيا باستخدام ورقة المياه ضد الشعب السوري، وذلك من خلال حصر مياه نهر الفرات خلف سدودها وعدم إعطاء سوريا حصتها المتفق عليها ضمن الاتفاقات الدولية، مما يعرض المنطقة لكارثة إنسانية، دون تدخّل أية جهة دولية أو إقليمية للحد من الممارسات التركية.

نائب الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا، جوزيف لحدو، قال إن تركيا تستخدم حرب المياه على الشعبين السوري والعراقي، "هذه الحرب قديمة منذ بداية الأزمة السورية، لكنها استفحلت هذا العام، حيث انحسرت المياه بشكل كبير، حتى أصبحت بعض السدود غير قادرة على توليد الكهرباء، مما انعكس على حياة شعوب المنطقة.

وأشار لحدو إلى أن أهم القطاعات التي تضررت هو قطاع الزراعة، كون معظم شعوب المنطقة تعمل في الزراعة وتربية المواشي "وهذا سيؤثر بشكل سلبي على دخل المواطنين وقوتهم اليومي"، وأضاف أن من الجوانب الأخرى التي تتضرر نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات هي البيئة، فالكثير من الأسماك مهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الحراج في مناطق حوض الفرات التي ستتضرر بشكل كبير".

لحدو قال إن الحرب التركية التي تستخدم فيها المياه، هي حرب "ضد حياتنا وضد وجودنا في المنطقة، وهي حرب تستهدف شعوب شمال وشرق سوريا خاصة، والشعب السوري عامة".

ولفت لحدو إلى أنه توجد اتفاقات دولية بخصوص توزيع حصص مياه الأنهار العابرة للحدود، وأن الدولة التركية لا تلتزم بالاتفاقات الموقّعة بين الدول التي يمر منها نهر الفرات.

كما أشار لحدو أيضًا إلى أن الحكومتين السورية والعراقية لم تحركا ساكنًا حيال ممارسات الدولة التركية ضد شعبي البلدين.

(ك)

ANHA