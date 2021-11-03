جوزيف لحدو: ما زلنا نستمر بفتح كافة الأبواب للحوار مع حكومة دمشق

تصريحات لحدو جاءت في لقاء مع وكالتنا حول موقف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من الحوار مع حكومة دمشق. وكرر لحدو تأكيدات الإدارة الذاتية في رغبتها بحل الأزمة السورية عبر الحوار.

سبق تصريحات لحدو، تصريحات أطلقها عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل، وعبر فيها عن استعدادهم لحوار مباشر مع دمشق.

سلسلة التصريحات هذه جاءت بعدما صرح الرئيس المشترك للهيئة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني جميل بايك في آواخر شهر تشرين الأول الفائت، أن المصالحة بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية هي الحل الصحيح للأزمة السورية.

وقال لحدو لوكالتنا " آن الأوان من أجل الوصول إلى حل لهذه الأزمة السورية". وأضاف " الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ستكون جسراً للوصول بالشعب السوري إلى بر الأمان".

واستبعد لحدو إيجاد حل للأزمة السورية بمنأى عن الإدارة الذاتية، وقال " نحن كشعب سوري لنا مصلحة بأن نحل أزمتنا، ولذلك كان للإدارة الذاتية منذ نشأتها موقف مهم بالنسبة لهذا الأمر، ومن غير الممكن أن تكون الإدارة الذاتية مغيبة عن حل للأزمة السورية".

وبخصوص اللقاءات السابقة التي جرت مع حكومة دمشق، أوضح لحدو أنها "لم تثمر"، وعلل ذلك بتدخل قوى دولية لها مصلحة في بقاء الأزمة السورية عالقة بدون حل.

وتابع لحدو " نحن جاهزون ومنفتحون للدخول في المفاوضات لكن الحكومة السورية لم تكن مستعدة لهذا الأمر".

لكن لحدو عاد وكرر رغبة الإدارة في الحوار " ما زلنا نستمر بفتح كافة الأبواب للحوار مع حكومة دمشق ومع المعارضة لأننا سابقاً دخلنا في الحوار ولم تأت بنتيجة". وأكد أن " المفاوضات هي الحل الأساسي لأننا سوريين ونمثل الهوية السورية ".

وشدد لحدو على ضرورة أن تكون أية مفاوضات مستقبلية في حال حصلت أن تكون جادة وتشمل مختلف الأصعدة، وأن تكون بوساطة دولية ومشاركة من الأمم المتحدة.

(م)

ANHA