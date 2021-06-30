جوزيف لحدو: إغلاق المعابر حرب اقتصادية وتجويع للشعب

تنتهي في شهر تموز القادم مدة التفويض الدولي باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد أن استخدمت كل من روسيا والصين العام الفائت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، لتقليص عدد المعابر الإنسانية إلى معبر واحد، وهو معبر باب الهوى الواقع تحت سيطرة الدولة التركية والمرتزقة الموالين لها.

وتسعى عدد من الدول فيها الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش من أجل الضغط على المجتمع الدولي للسماح باستخدام معابر إضافية منها اليعربية (تل كوجر) على الحدود بين مناطق شمال وشرق سوريا والعراق.

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا جوزيف لحدو قال إن المعابر تعتبر شريان الحياة الاقتصادية والحياتية لكل بلد أو منطقة جغرافية، "وإذا تم إغلاق أي معبر يتم إغلاق شريان حيوي فكيف الحال إذا تم إغلاق جميع المعابر عن منطقة معينة، كما حصل في مناطق شمال وشرق سوريا، وإغلاق معظم المعابر المؤدية إلى مناطق الإدارة الذاتية من قبل الدولة التركية وروسيا".

ولفت لحدو إلى أن هذه المنطقة "التي قدمت الكثير من أجل إخراج أكبر فصيل إرهابي في العالم وطرده من هذه المنطقة بشكل كامل، يكافأ اليوم بهذا الشكل، أي بتجويع الشعب الذي ناضل في سبيل تحرير هذه المنطقة من رجس داعش".

وأشار لحدو إلى أن الدول الإقليمية والمناطق المجاورة تحاول إضعاف الإدارة الذاتية من خلال الحرب الاقتصادية وحرب المياه كما تفعل الدولة التركية في الوقت الحالي من خلال حبس مياه نهر الفرات وقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة.

وأضاف : "الاستمرار في إغلاق المعابر هو حصار اقتصادي وإنساني على المنطقة، فمن هذه المعابر تمر جميع المستلزمات الطبية والأدوية وخاصة بعد ظهور فايروس كورنا وازدياد الحاجة إلى كميات إضافية من الأدوية واللقاحات لهذا الفايروس، بالإضافة إلى المواد الغذائية".

وعبر جوزيف لحدو عن أمله بأن تنجح مساعي التحالف الدولي ضد داعش وكذلك مساعي الأمم المتحدة، لفتح معابر إضافية لعبور المساعدات الإنسانية "وخاصة معبر تل كوجر الذي يعتبر معبراً مهماً بالنسبة لمناطق شمال وشرق سوريا على جميع الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والحياتية".

وقال لحدو "إننا نستبشر خيراً من المؤتمرات والاجتماعات التي يتم عقدها من قبل المجتمع الدولي والدول الغربية من أجل فتح معابر على جميع المناطق السورية، وهذا الأمر يبشرنا بالخير من أن يتمكن المجتمع الدولي من الضغط على الجهات التي تقوم بإغلاق هذه المعابر".

(ك)

ANHA