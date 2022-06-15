جورج حنا: يتم فرض عزلة مشددة على القائد أوجلان بسبب أفكاره المبنية على مصلحة المجتمع

تفرض عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان. كما تطبق قوى المؤامرة العزلة بطرق مختلفة على الشعوب التي تتبنى فكر وفلسفة القائد أوجلان.

يطالب ملايين الأشخاص بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان من خلال نشاطات مختلفة. ورغم جميع المطالبات لم يسمح بعد لمحامي القائد أوجلان بتلقي أي معلومة عنه.

إن العزلة المفروضة على القائد أوجلان دفعت محامي شمال وشرق سوريا إلى تشكيل لجان وهيئات من أجل المطالبة بحرية القائد أوجلان. ومن هذه الهيئات " هيئة محامي الدفاع عن السيد أوجلان" وتضم الهيئة محامين كرد وعرب وسريان.

تحدث المحامي جورج حنا من المكون السرياني لوكالتنا حول أهمية فلسفة القائد عبدالله أوجلان من أجل الشعوب وضرورة المطالبة بحرية القائد أوجلان.

أكد جورج حنا أن فكر القائد أوجلان فكر ديمقراطي ويطالب بتحرير الشعوب المضطهدة من المحتلين. وأضاف:" إن أفكاره لا تفرق بين الشعوب والأديان وتطالب بتحرير الشعوب من الظلم"

وقال جورج حنا:" إن العالم جميعاً يطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان. لأن أفكاره كاملة وشاملة ومبنية على أساس مصلحة المجتمع. إن القائد أوجلان يظهر حقيقة الشعوب ويدافع عنها لتحصل على حقوقها. ومن أجل هذا تطبق مؤامرة ضده. كما يسعون من خلال العزلة المشددة إلى وقف انتشار أفكار القائد. لأن أفكاره ديمقراطية وتؤثر على الشعوب."

وشدد المحامي جورج حنا على سياسة الدولة التركية المعادية للشعوب وقال:" سعت الدولة التركية من خلال هجمات الإبادة إلى القضاء على السريان والآشور والأرمن. والآن تريد تكرار التاريخ من خلال إعادة إحياء أطماع الإمبراطورية العثمانية. كما تستغل الدولة التركية الدين الإسلامي في حربها ضد مكونات شمال وشرق سوريا."

وبيّن جورج حنا أن أفكار القائد أوجلان تقدم الحلول الكاملة لمشاكل الشرق الأوسط. وأضاف:" حسب أفكاره يجب أن تعيش كل قومية بحرية. وأن تكون كل قومية صاحبة قرار في وطنها."

وعن تهديدات وهجمات الدولة التركية المحتلة على شمال وشرق سوريا والعزلة المشددة قال حنا:" بسبب تأثير فكر وفلسفة القائد أوجلان على الشعب وتبنيه كحل من قبل الشعب فإن نصف سكان تركيا هم ضد حزب العدالة والتنمية اليوم."

وأضاف المحامي السرياني جورج حنا: "ونظراً لكل هذه الأسباب يجب علينا كمحامين أن ندافع عن القائد عبدالله أوجلان على الصعيد الدولي. كما أن اعتقال القائد بحد ذاته جريمة صمتت عنها القوى الدولية."

ANHA