جولة تفقدية لهيئة التربية والتعليم على المدارس التي تم ترميمها في قامشلو

خرجت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة والمؤسسات التابعة لها بجولة تفقدية على المدارس التي تم ترميمها من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن طريق برنامج سوريا لخدمات الأساسية.

وشملت الجولة كل من مدرسة الشهيدة ألماظة خليل التي تم ترميمها وتأهيلها بنسبة90%، من قبل برنامج سوريا للخدمات الأساسية بمساعدة هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، ومدرسة تشرين التي مازالت عملية الترميم فيها مستمرة، وذلك لتفقد أعمالها ومدى تأهيلها.

وأثناء الجولة، أوضح الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، محمد صالح عبدو، أن البرنامج تضمن تأهيل تسعة مدارس في إقليم الجزيرة، أربعة مدارس منها في القرى الإيزيدية التابعة لعامودا، وأربعة مدارس أخرى ضمن ناحية عامودا، ومدرسة واحدة في مدينة قامشلو".

وبدروه، تقدّم عبدو بالشكر لبرنامج سوريا للخدمات الأساسية على المساعدة في ترميم المدارس، وقال: "نحن في هيئة التربية والتعليم نتعهد بالتعاون الكامل مع برنامج سوريا للخدمات الأساسية بهدف صيانة وإصلاح العديد من مدارس الإقليم، ونعد بالتعاون الكامل"، مؤكدًا: "وهذه تخلق بيننا الثقة للاستمرار في التعاون".

وأكد عبدو: "لقي أعمال البرنامج من هيئة التربية والتعليم كل الاهتمام والتقدير لجهود المؤسسة، وكان لأعمالها الأثر الواسع في نفوس طلبتنا وأسرهم، حيث وثقوا أن أطفالهم سوف يتلقون تدريبًا وتعليمًا أفضل في هذه المدارس".

ودعا عبدو كافة المنظمات الدولية إلى العمل والمساعدة في إعادة تأهيل وترميم المدارس في إقليم الجزيرة، قائلًا: "معظم مدارسنا بنيتها التحتية غير جيدة وتعاني الكثير من المشاكل".

(س أ/ م ح)

ANHA