جولة محادثات جديدة بين موسكو وواشنطن الأربعاء المقبل

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الحوار حول "الاستقرار الاستراتيجي" الذي تم الاتفاق على إطلاقه خلال قمة في 16 حزيران/ يونيو بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، سيُعقَد في المدينة نفسها يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الوزارة أمس الجمعة، في بيان أنها تسعى من خلال هذا الحوار إلى إرساء أسس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح وخفض المخاطر.

إلى ذلك، سترأس نائبة وزير الخارجيّة ويندي شيرمان الوفد الأميركي الذي سيضم بوني جينكينس التي تم أخيراً تثبيتها في منصب نائبة وزير الخارجية لشؤون الرقابة على الأسلحة.

ويأتي الاجتماع وسط توترات على جبهات عدة بين البلدين، وتوعّدت الولايات المتحدة موسكو باتخاذ إجراءات إذا لم تضع حدّاً لموجة الهجمات الإلكترونية التي يُشنّ عدد كبير منها انطلاقاً من الأراضي الروسية بحسب ما تؤكّد السلطات الأميركية.

كما تعرضت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة لكثير من هجمات "برامج الفدية" عبر اختراق شبكات كيانات وتشفير بياناتها، ثم تتم لاحقاً مطالبتها بدفع فدية غالباً بواسطة عملة البيتكوين مقابل مدها بمفتاح فك التشفير.

وعلى الرغم من أن موسكو تنفي أي مسؤولية لها عن الهجمات، إلا أن بوتين رحّب بالجهود التي يبذلها بايدن لجعل العلاقات بين البلدين أكثر قابلية للتنبؤ بها.

وخلال إعلانهما عن إطلاق هذا الحوار، شدد بوتين وبايدن على أنه حتى في ذروة الحرب الباردة، كانت موسكو وواشنطن تتحادثان مع بعضهما تجنّباً للأسوأ.

وستلتقي شيرمان مع المسؤولين الروس بعد أيام من زيارة ستجريها إلى الصين يومي الأحد والإثنين لتصبح أكبر مسؤولة تزور هذا البلد منذ انتخاب بايدن رئيساً.

يذكر أن قمة ثنائية جمعت الرئيسين الأميركي والروسي في 16 حزيران/ يونيو الماضي في فيلا لاغرانج الفخمة في جنيف، اتفقا خلالها على عدد من الموضوعات ومنها عودة سفيري البلدين، كما وصف بوتين حينها خلال مؤتمر صحافي المحادثات بـ "البناءة للغاية" على حد تعبيره.

(د ع)