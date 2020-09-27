جولة للاطلاع على جهوزية المدارس والتدابير المتخذة في إقليم الجزيرة

وفتحت 4092 مدرسة في شمال وشرق وسوريا أبوابها اليوم، أمام قرابة900 ألف طالب وطالبة، للعام الدراسي 2021/2020، وسط اتخاذ التدابير الاحترازية لتفادي فيروس كورونا.

وضم وفد هيئة التربية الزائر لمدارس مدينة قامشلو الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا كوثر دكو، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس ونظيرة كورية، ورئيسة هيئة التربية في الإقليم روهات خليل.

ومن التدابير المتخذة ضمن مدارس شمال وشرق سوريا، ارتداء كافة الطلبة للكمامات، بالإضافة إلى تطبيق نظام التباعد الاجتماعي ضمن المدارس.

وبدأ العام الدراسي ضمن المدارس بتوجيه المعلمين جملة من النصائح للطلبة، تضمنت أهمية ارتداء الكمامات، وضرورة إجراء تعقيم دوري وأهمية التباعد الاجتماعية، للحفاظ على سلامتهم ودرء الإصابة بفيروس كورونا.

هفال عيس معلم في مدرسة الشريف الرضي في مدينة قامشلو، أشار إلى اتباعهم عدّة تدابير، وقال: "عند دخول الطلاب إلى الصفوف الدراسية نعقم اليدين، ونوزع الكمامات على كل من لم يرتد الكمامات، بالإضافة إلى اتباع التباعد الاجتماعي ضمن الصفوف المدرسية".

وأضاف عيسى أنه في حال تزايد عدد الطلاب، سيتم تقسيمهم إلى دوامين، أي من الساعة الـ 08.00. إلى الساعة الـ 12.00 والدوام الآخر من الساعة الـ 13.00 وحتى الساعة الـ 16.00.

وناشد عيسى جميع ذوي الطلبة بمساعدة المدرسين وإرشاد أطفالهم لضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية.

(س آ/ أ ب)

ANHA