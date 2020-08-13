جولة لضابطة الصحة على محال اللحوم

كثفت اللجان الخدمية المستثناة من قرار حظر التجوال ضمن إقليم الجزيرة جولاتها في مدن ونواحي الإقليم، ومن بينها لجنة الضابطة الصحية في بلدية الشعب في ناحية كركي لكي.

ونظمت لجنة ضابطة الصحة ضمن سوق ناحية كركي لكي جولات إلى محال بيع اللحوم (القصابين) للتأكيد على سلامة ونظافة اللحوم في هذه الأيام، التي انتشر فيها فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قد أصدرت قرار حظر تجوال لمنع تفشي فيروس كورونا وإغلاق السوق باستثناء محال المواد الغذائية والخضار واللحوم والأفران.

(ك ع/أ ب)

ANHA