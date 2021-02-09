جولة جديدة من ملتقى الحوار الليبي تنطلق اليوم في الغردقة المصرية

ويشارك في لقاء الغردقة، المزمع عقده اليوم، وفق صحيفة البيان، وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، ومفوضية الانتخابات، وعدد من خبراء القانون الدستوري، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا واللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إن هناك اتجاهًا عامًّا للبحث عن آلية ميسّرة للسماح بتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر، مشيرةً إلى أن نتائج ملتقى الحوار السياسي غيّرت الأولويات بالنسبة لأعضاء اللجنة الدستورية.

وكانت الأطراف الليبية المجتمعة في مدينة الغردقة المصرية وفي جولاتها السابقة توصلت إلى اتفاق، في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، وينص الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقالت الخارجية المصري، في بيان، نشرته الأربعاء، في العشرين من الشهر الماضي: "تتطلّع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في شباط/ فبراير المُقبل، بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خريطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات".

(ي م)