جولات لمديرية التموين في أسواق منبج للحد من التلاعب بالأسعار

وتستمر مديرية التموين في منبج بجولاتها في الأسواق بشكل يومي لمراقبة الأسعار، وحث أصحاب المحال على الالتزام بالقوانين والتعاميم الصادرة وتغريم كل من يخالفها.

وفي هذا السياق، قال مراقب مديرية التموين في منبج فاضل بركل "نقوم بجولات على كافة المحال في المدينة والريف، وحتى في أيام الحظر نحن مستمرون بهذه الجولات".

وتابع فاضل بركل حديثه "نقوم خلال هذه الجولات بضبط المخالفات ومصادرة المواد منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين كبعض محال اللحوم التي ضبطناها غير ملتزمة بالشروط الصحية والذبح خارج المسلخ".

وأشار إلى أنهم كثفوا الجولات على المحال خلال شهر رمضان وأيام الحظر لمتابعة ومراقبة الأسعار لعدم التلاعب بها، وكانت مراكز توزيع اسطوانات الغاز من ضمن الجولات التي تم تنسيقها مع مكتب المحروقات، وصودر عدد من الاسطوانات التي تعود إلى بعض المراكز التي تبيعها في السوق السوداء.

وقال علي مصطفى، أحد أهالي مدينة منبج "عندما كان الدولار 4500 ل.س، كان التجار يبيعون علبة الزيت الـ 4 لتر بـ 24 ألف، وعند نزول الدولار إلى قرابة 3 آلاف، لا زالت العلبة تباع بنفس السعر تقريبًا، وعند سؤال التاجر عن السبب يقول إنه اشترى البضائع عندما كان الدولار بـ 4500 ل.س، والتموين يبذل جهده في متابعة التجار للتخفيف على المواطنين".

وأضاف مصطفى أن "اسطوانات الغاز في المدينة باتت غير متوفرة، بالأمس كانت تباع في السوق الحرة بـ 30 ألف ليرة سورية من أصحاب مراكز الغاز، فلجأ بعض الناس إلى استعمال بابور الكاز الذي يباع اللتر الواحد منه بألف ليرة سورية.

وتحتاج مديرية التموين إلى تعاون الأهالي لضبط الأسواق، إذ ترى أنه بإمكان الجميع الإبلاغ عن المحال التي لا تلتزم بأسعار القوائم التي تصدرها.

(أ ق/ج)

ANHA