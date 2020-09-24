جولات للتموين على المحال التجارية في الحسكة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

وتزايدت شكاوى المواطنين على بعض أصحاب المحال التجارية، لتلاعبهم بالأسعار ورفعها وعدم التقيد باللوائح التي تصدر من قبل شعب التموين، وعليه بدأت اليوم شعبة التموين في مدينة الحسكة بجولات شاملة على محال تجارية ضمن المدينة.

وانطلقت 5 مجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أعضاء من شعب التموين، في كل من الحسكة وقامشلو، وشملت الجولات" أحياء الصالحية، الناصرة، الكلاسة والمحال التجارية في ساحة ختو.

وفي هذا السياق قالت الرئاسة المشتركة لشعبة التموين في مدينة الحسكة شهيرة ضاهر: " نقوم بجولات تموينية على محال المدينة بالتنسيق مع إدارة التموين العامة في مدينة قامشلو لمنع الاحتكار ومنع رفع الأسعار وضبطها".

وأضافت شهيرة ضاهر "نقوم بمخالفة جميع المحال المخالفة، والتي يقوم أصحابها بعدم عرض الفواتير"، فيما أشارت إلى أن العديد من المحال التجارية تعرضت للمخالفة اليوم للأسباب التي ذُكرت.

شهيرة دعت المواطنين إلى تقديم شكاوى في حال وجود أي مخالفة من قبل المحال التجارية.

ANHA