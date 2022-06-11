جوان سكو: الصمت الدولي دفع الاحتلال التركي إلى التمادي في سياساته المعادية للشعوب

تشن دولة الاحتلال التركي، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوم إبادة واسعاً ضد مناطق الدفاع المشروع، وبعد فشلها في زاب وآفاشين توجهت إلى مناطق متينا. وعلى الرغم من كل هذه الأساليب القذرة، فإنها لم تحقق نتيجة لذلك تنفذ غارات جوية ضد أهالي باشور كردستان لتغطية خسائرها.

ويلقى هذا الهجوم سخطاً شعبياً، وبشكل خاص بين النخب السياسية والمثقفة، وعن هذا الموضوع أشار لوكالتنا سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا جوان سكو، أن الدولة التركية بنيت على التناقضات الدولية وما تزال هذه السياسة قائمة منذ تأسيسها وحتى الآن، حيث تقوم باستغلال التناقضات الدولية لشن حربها ضد الشعب الكردي.

الصمت الدولي دفع الاحتلال للتمادي في جرائمه

وتابع جوان سكو "وسط صمت دولي مريب من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية تستمر جرائم وانتهاكات وممارسات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق الشعوب، والتي فاقت كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية حيث تستهدف المواطنين في مدنهم وقراهم. وأكد سكو أن الصمت الدولي دفع الاحتلال التركي للتمادي في سياسته المعادية لشعوب المنطقة من (الكرد والعرب والسريان والأرمن).

سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا أشار إلى أن الدولة التركية تخفي هزيمتها بهجماتها المتتابعة على جنوب كردستان عبر استخدام الأسلحة الكيماوية وقتل المدنيين وحرق آلاف الدونمات من الغابات، وتنتهك حقوق الإنسان والطبيعة. ووفقاً لمنظمة فرق السلام المسيحي CPT، فقد فقدَ 116 شخصاً في جنوب كردستان حياتهم منذ آب 2015.

ومخاطباً دولة الاحتلال التركي "لا يمكن تجاهل أو استغلال الكرد في القضايا الدولية والإقليمية، لأنهم يناضلون ويقاومون بكل قوتهم ضد أي قوى تحاول إنهاء إرادتهم أو وجودهم".

وطالب سكو الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعودة إلى وحدة الصف الكردي وعدم التعاون مع الاحتلال التركي في حربه ضد الشعب الكردي، وطالب كافة الأحزاب في باشور كردستان بالوقوف يداً واحدة ودعم قوات الكريلا التي أكدت أنها تحمي باشور كردستان عبر القضاء على مرتزقة داعش خلال هجماتهم على جنوب كردستان.

والجدير بالذكر أن دولة الاحتلال التركي بدأت هجماتها واسعة النطاق على جنوب كردستان منذ 23 نيسان 2021، فيما أعلن مركز إعلام قوات الدفاع الشعبي هزيمة الدولة التركية في نهاية العام نفسه، وفي الـ 15 من نيسان من هذا العام قامت تركيا بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بهجوم جديد على مناطق الدفاع المشروع.

(آ)

ANHA