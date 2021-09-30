جوان مصطفى: وضع انتشار كورونا في شمال وشرق سوريا أصبح كارثياً

عقدت هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا مؤتمراً صحفياً للحديث عن وضع فيروس كورونا (Covid-19 ) في المنطقة منذ الموجة الأولى وحتى الوقت الحالي.

عقد المؤتمر في دائرة العلاقات الخارجية بمدينة قامشلو وتحدث فيه الرئيس المشترك لهيئة الصحة لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى.

وقال الدكتور جوان مصطفى:" انتشر فيروس كورونا في المنطقة أواخر آذار عام 2020 . منذ بداية انتشار الفيروس وإلى الآن تعمل هيئة الصحة بكل إمكانياتها. كانت لدينا علاقات وتنسيق مع العديد من المؤسسات غيرالحكومية مثل الهلال الأحمر الكردي، كما كانت لدينا علاقات مع العديد من الجهات الدولية العاملة في شمال وشرق سوريا".

"تكلفة علاج مريض واحد تبلغ 120 دولاراً يومياً"

أوضح جوان مصطفى أنه خلال عام 2020 افتتحت هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا 15 مركزاً خاصاً بمرضى فيروس كورونا وجهزت المراكز بآلات ومعدات بقيمة 6 ملايين دولار، وتابع بالقول:" في هذه الفترة تعمل هذه المراكزلخدمة جميع المواطنين بشكل مجاني. تبلغ تكلفة علاج مريض واحد ما يقارب 120 دولاراً في اليوم".

وبيّن مصطفى أن هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا جهزت غرفة عمليات بالتعاون مع الهلال الأحمر الكردي كما افتتحت في مدينة قامشلو مختبراً مركزياً وفق المعايير العالمية خاصاً بتحليل فيروس كورونا.

" تم إجراء72 ألفاً و326 تحليلاً لفيروس كورونا"

وقال مصطفى:" من أجل إجراء تحليل فيروس كورونا في جميع مناطق شمال وشرق سوريا تم إعداد 26 فريقاً طبياً. تبلغ تكلفة التحليل الواحد 50 دولاراً. حتى هذه الساعة تم إجراء 72 ألفاً و 326 تحليلاً وصلت قيمتها إلى 4 ملايين دولار".

أوضح مصطفى أنه من بين التحاليل التي تم إجراؤها كانت نتيجة 27 ألفاً و845 تحليلاً إيجابية، وقال:" أغلبهم في مدينة قامشلو وتأتي مدينة الحسكة في الدرجة الثانية ومدينة ديرك في الدرجة الثالثة والرقة في الدرجة الرابعة".

ولفت جوان مصطفى إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ظهرت في مناطق شمال وشرق سوريا في شهر آب المنصرم، وقال:" هذه الموجة تنتشر بشكل قوي كما أنها تستهدف جميع الأعمار".

بيّن مصطفى أنه في أيلول 2021 تم إجراء 14 ألفاً و450 تحليلاً لفيروس كورونا في عموم مناطق شمال وشرق سوريا. وكانت نتيجة ما يقارب 50 بالمئة منها إيجابية وبهذا العدد يصبح الوضع خطيراً.

وعن آخر الإحصائيات فيما يتعلق بفيروس كورونا قال جوان مصطفى:" في مدينة قامشلو ألف و909 ، في الحسكة ألف و 500 ، في ديريك ألف و77 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا. توفي في مناطق شمال وشرق سوريا خلال شهر أيلول 138 شخصاً بينهم أطفال وشباب".

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أنهم طلبوا الدعم من منظمة الصحة العالمية ولكن حتى هذه اللحظة لم تصل إليهم سوى 55 ألف حصة، وتابع بالقول:" نسبة الأدوية التي تم إرسالها لا تسد 50 بالمئة من احتياجات المنطقة، هذه النسبة قليلة جداً بالنسبة لنا، كما أنها لا تسد الطريق أمام انتشار الفيروس".

الوضع في المراكز الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا

بين مصطفى أن المراكز الخاصة بمرضى كورونا ممتلئة تقريباً وبعضها ممتلئ بالكامل، وقال:" للأسف ليس هناك مكان للمرضى، مركزجيان الموجود في مدينة قامشلو امتلأ بالكامل، مركز (Covid- 19 ) الموجود في مدينة الحسكة والمركز الموجود في مخيم واشوكاني يتجهان نحو الامتلاء".

كما أشار مصطفى إلى أن وضع المنطقة خلال الموجة الرابعة يقترب من الكارثة.

ولفت جوان مصطفى إلى الوضع الاقتصادي للأهالي في المنطقة والمشاكل التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا كقطع المياه عن مدينة الحسكة، وقال:" كل هذه الأمور تزيد العبء على هيئة الصحة".

وناشد الرئيس المشترك لهيئة الصحة لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى المنظمات العالمية قائلاً :" نوجه نداءنا الأخير لمنظمة الصحة العالمية والمجيتمع الدولي بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الطبية، كما نناشد شعبنا للتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية المعلنة من قبل هيئة الصحة".

(م م)

ANHA