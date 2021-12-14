جوان مصطفى: تم تأمين مواد مخبر كورونا وسيعاد تشغيله اعتباراً من الخميس

خرج جهاز (PCR) الوحيد والخاص بالكشف عن المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق عن الخدمة، في 10 تشرين الثاني المنصرم، نتيجة نقص في المواد المخبرية، وسعت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جاهدة إلى تأمين المستلزمات الطبية اللازمة، وسط ارتفاع المخطط البياني لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وكشفت هيئة الصحة لوكالتنا، في11كانون الأول، عن وجود نقص في المواد الضرورية لإجراء تحليل واختبار لفيروس كورونا، وأكدت أنها تواجه صعوبة في تأمين المواد المخبرية اللازمة، وبيّنت أنها تسعى بكامل طاقاتها إلى تأمين تلك المواد.

وأثّر إغلاق معبر تل كوجر الحدودي الواصل بين مناطق شمال وشرق سوريا ودولة العراق بشكل كبير على الواقع المعيشي والصحي والخدمي في المنطقة، حيث كان تدخل عبره المواد الطبية والإغاثية إلى المنطقة، وزاد إغلاقه من معاناة شعب المنطقة.

ويعد إغلاق معبر تل كوجر الحدودي المنفذ الوحيد الذي يربط مناطق الإدارة الذاتية بالخارج، إلا أنه مغلق منذ أواخر عام 2019 بفيتو روسي- صيني.

وفي تصريح خاص لوكالتنا، أكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن الهيئة، وبعد جهود حثيثة، تمكنت من تأمين المواد اللازمة لإعادة تشغيل المخبر الخاص بالكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وقال: "أمّنت هيئة الصحة كافة المواد اللازمة لتشغيل مخبر PCR الخاص بالكشف عن المصابين بفيروس كورونا".

وأكد جوان مصطفى أن مخبر PCR سيستأنف عمله اعتباراً من يوم الخميس القادم المصادف 16 كانون الأول.

(سـ)

ANHA