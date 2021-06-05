جوان مصطفى: سيتمّ تطعيم المسنّين ومنظّمة الصّحة العالميّة وعدت بتقديم المزيد

باشرت هيئة الصحة بحملة تلقيح ضد فايروس كورونا وذلك على مراحل، فقد أنهت تطعيم الكادر الطبّي، وستقوم في المرحلة الثانية بتلقيح المسنين كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفايروس، وفي الأيام القادمة سيتم افتتاح مراكز للتطعيم في جميع مناطق شمال وشرق سوريا.

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى قال بهذا الخصوص: "لدينا تواصل منذ مدة طويلة مع منظمة الصحة العالمية من أجل إيصال حصّة المنطقة من اللّقاحات".

وأوضح مصطفى: "في البداية وصلت 2500 جرعة إلى المنطقة من أجل تطعيم الكوادر والطواقم الطبّية الذين هم في خطّ الدفاع الأول في مواجهة الفيروس والأكثر عرضة للإصابة، فقد تلقّى عدد كبير منهم اللقاح، وفيما بعد وصلت دفعات أخرى من اللقاح".

ونوّه مصطفى إلى أنّ عدد الجرعات التي دخلت إلى المنطقة لا تكفي حاجة جميع أهالي المنطقة، لذلك النقاشات مستمرّة مع منظمة الصحة العالمية حول زيادة عدد اللقاحات المخصّصة لمناطق شمال وشرق سوريا، مبيناً أنّهم توصّلوا إلى اتفاق مع منظمة الصحة العالمية لتزويد الرقة بـ 6 آلاف جرعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 23500 جرعة.

وأشار مصطفى: "في الأسبوع القادم سندخل مرحلة تطعيم جديدة، وفي هذه المرحلة سيتلقّى المسنّون والذين يعانون من أمراض مزمنة من سن 55 وما فوق اللّقاح، لأنّهم عرضة للإصابة بالفيروس بالدرجة الثانية بعد الكوادر الطبّيّة".

وأردف مصطفى: "حيث ستبدأ حملات التطعيم في مدن الطبقة والرقة وعين عيسى، وفي أواخر الأسبوع القادم سنقوم بحملات التطعيم في كوباني ومنبج، حيث سيتم تطعيم ما بين 30 إلى 50 شخصاً يومياً في مراكز المدن".

هذا ووعدت منظّمة الصحة العالمية، هيئة الصحة في الإدارة الذاتية بتخصيص دفعة ثانية من اللّقاح. وقال مصطفى بهذا الصدد: "في حال وصول اللقاح وضعنا خطّة لتطعيم فئات أخرى ضمن المجتمع، والتي طبيعة عملها تتطلب الاختلاط مع محيطها".

أمّا بخصوص أعراض جرعة اللقاح ضد الفايروس، فقال مصطفى: "من المبكّر الحديث عن ظهور الأعراض أو لم تظهر كون الأشخاص تلقوا اللّقاح حديثاً، حيث أنّ الأعراض التي ظهرت كانت بسيطة مثل ارتفاع في حرارة الجسم لساعة أو ساعتين".

ورفعت الإدارة الذاتية الحظر الكلي والجزئي عن مناطق شمال وشرق سوريا بعد انخفاض نسبة المصابين بالفيروس، وحول ما إذا كان هناك مخاطر لموجة أخرى لانتشار الفايروس، بيّن مصطفى أنّ الفايروس حالياً في حالة استقرار، لكن هناك مخاطر لانتشار الفايروس وتعرّض المنطقة لموجة قوية أخرى من الممكن أن تكون الأخطر، منوّهاً أنّ الأبحاث تشير إلى أن هناك موجة أخرى لانتشار الفايروس مع حلول نهاية فصل الصيف.

واختتم الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى حديثه بالقول: "إنّ خطر الفايروس لا يزال قائماً وعلى الأهالي التقيد بالنصائح واتخاذ التدابير اللازمة، وعلى الأشخاص الأكثر عرضة للفايروس أن يتوجّهوا إلى مركز اللّقاحات، وأخذ جرعة التّطعيم لكي يحموا أنفسهم ومجتمعهم وعوائلهم".

(إ)

ANHA