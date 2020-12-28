جوان مصطفى: نقاشات بين الإدارة الذاتية والصحة العالمية لإرسال لقاح كورونا إلى المنطقة

نظم الهلال الأحمر الكردي بالتنسيق مع هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، ندوة حوارية في صالة مشفى القلب والعين بمدينة قامشلو، وذلك بمشاركة العشرات من الصحفيين والصحفيات في شمال وشرق سوريا.

وأديرت الندوة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى، والرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا شيروان برّي، ناقشوا خلالها عدة محاور حول دور الإعلام والصحفيين في توعية الأهالي بخطورة الفيروس والتقيد بالتدابير الاحترازية، وضرورة إيصال المعلومات الصحيحة حول الفيروس إلى الأهالي والكشف عن المعلومات المغلوطة, إضافة إلى ضرورة التنسيق بين الإعلام والصحة في هذا المجال.

وكشف جوان مصطفى في بداية حديثه عن مباحثات ونقاشات بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومنظمة الصحة العالمية حول إمكانية إرسال لقاح فيروس كورونا إلى مناطق شمال وشرق سوريا تحت رعاية هيئة الصحة.

ونوه مصطفى إلى أن العالم أجمع يمر بحرب الوجود بسبب جائحة كورونا، ويصاب يومياً المئات حول العالم بالفيروس، ويفقد الكثير منهم حياتهم، ومناطق شمال وشرق سوريا من بينها أيضاً، وقال: "نمر الآن بمرحلة حساسة، والتقيد بالتدابير الاحترازية هام جداً".

"العالم نحو مرحلة جديدة من فيروس كورونا"

وأوضح مصطفى أنه رغم تواجد العديد من خطوط الطوارئ إلا أن معظم الأهالي لم يكونوا يتواصلون معهم عند ظهور أعراض الفيروس عليهم، وعدم إجرائهم لفحوصات لدى الهلال الأحمر الكردي، وهذا أدى إلى تفشي الفيروس في المنطقة قبل فترة بشكل متسارع".

وقال مصطفى: "إذا لم تباشر هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا بالأخذ بالتدابير الصحية والوقائية مع كل من المؤسسات المعنية في المنطقة كان الآن أهالي شمال وشرق سوريا في مرحلة خطرة، ولكننا تجاوزنا تلك المرحلة، والآن نحن نحو مرحلة جديدة من الفيروس لذا فعلينا الاستمرار بالتقيد بالتدابير الصحية اللازمة لمنع تفشي الفيروس في المنطقة مرة أخرى".

وأكد مصطفى بأنهم كهيئة الصحة والهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا يعقدون اجتماعات مكثفة وباستمرار مع المؤسسات المعنية في المنطقة لمنع تفشي الفيروس بين الأهالي مرة أخرى، وقال: "منذ ظهور الفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا باشرنا بتشكيل فريق لمتابعة الوضع الصحي للأهالي، وغرف الطوارئ بدروها كانت على مدار 24 ساعة في الخدمة".

وأضاف" كافة التدابير الذي اتخذت في مناطق شمال وشرق سوريا كانت حسب بروتوكولات الصحة العالمية، حيث أنه بين الفترة والأخرى تغيرت تلك البروتوكولات حسب الوضع الصحي".

"ضرورة التنسيق بين المؤسسات الإعلامية وهيئة الصحة"

وشدد مصطفى في نهاية حديثه على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الإعلامية وهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا لتوعية الأهالي بخطورة وحقيقة الفيروس بالشكل الصحيح، وقال: "هيئة الصحة لا تستطيع توعية الأهالي بالشكل الكافي لوحدها، لذا يجب على الإعلاميين أيضاً لعب دورهم أكثر في توعية الأهالي للحد من انتشار فيروس كورونا مرة أخرى".

ومن جانبه أوضح الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا شيروان برّي: "هناك رسائل خاطئة تنتشر بين الأهالي حول فيروس كورونا، لذا يجب على كافة الصحفيين أداء دورهم بتوعية الأهالي بخطورة الفيروس، لأننا الآن بمرحلة جديدة من تفشي الفيروس".

نسبة الوفيات انخفضت في مناطق شمال وشرق سوريا مقارنة مع الدول الأخرى

وأضاف بريّ "المخطط البياني للوفيات في شمال وشرق سوريا مقارنة بالدول قليلة جداً".

وفي نهاية الندوة فتح باب النقاش مع الحاضرين لاقتراح آرائهم حول التدابير اللازمة من أجل جائحة كورونا، وكيفية توعية الأهالي للتقيد بالتدابير الاحترازية.

(س أ/ م ح)

ANHA