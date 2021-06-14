جوان مصطفى: لم تظهر أي أعراض على من تلقوا جرعة لقاح فيروس كورونا

وصل إلى الآن 23 ألف لقاح إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وعملت هيئة الصحة على توزيع الجرعات على الكوادر الصحية في البداية وذلك لأنهم أول المعرضين للإصابة بالفيروس.

وفي هذا الصدد بين الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا جوان مصطفى إن وضع فيروس كورونا في العالم في استقرار نسبي، ومن ضمنها مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "لكي نضع حداً أمام انتشارها وتكون تحت سيطرتنا في المرحلة المقبلة، هناك ضرورة ملحة أن يلقح الجميع بلقاح ضد الفيروس، وبالأخص الكادر الطبي كونهم على الخط الأول في مواجهة الفيروس".

وأكد مصطفى حتى الآن لم تظهر أي أعراض على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وقال: "خلال الـ 24 ساعة الماضية تلقيت أنا أيضاُ اللقاح، وإلى الآن لم تظهر أي أعراض على الذين تلقوا الجرعات، بل على العكس تماماً الآن تظهر جانب اللقاح الإيجابي والتي ستضع حداً لمنع انتشار هذا الفيروس".

ووصل حتى الآن 23 آلف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى مناطق شمال وشرق سوريا مقدمة من منظمة الصحة العالمية، التي وعدت بتقديم المزيد إلى مناطق شمال وشرق سوريا التي يقطنها ما يقارب ٥ مليون نسمة.

وبعدما استلمت هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا اللقاحات، بدأت بحملة التطعيم على مراحل، حيث بدأت بتطعيم الكادر الصحية باللقاح كمرحلة أولى، والآن تقوم الهيئة بتطعيم الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والمسنين من سن 55 وما فوق، كمرحلة ثانية كونهم الأكثر عرضة وتضرراً بخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وبعد الانتهاء من تطعيم المسنين ستباشر هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا تطعيم الفئات الأخرى التي تختلط كثيراً مع المجتمع.

وسبق أن فرضت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا حظر التجوال في المنطقة بعد ارتفاع إجمالي عدد الإصابات، ومع انخفاضها أزالت القيود المفروضة، ودعت الأهالي إلى أخذ تدابيرهم الصحية لمنع انتشارها من جديد.

(أس/د ج)

ANHA