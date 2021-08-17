جوان ملا أيوب: الاستهداف الأخير خرق للاتفاقيات الدولية ويهدف لزعزعة أمن المنطقة

مع استمرار الهجمات على قرى ناحية تل تمر من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته منذ عدة أيام وبشكلٍ متواصل، وفي تصعيد خطير ولأول مرة استهداف الاحتلال التركي يوم أمس الأحد مناطق محاذية للطريق الدوليM4، وإحدى القرى الواقعة جنوبي ناحية تل تمر على طريق الحسكة.

الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر جوان ملا أيوب قال إن ناحية تل تمر تشهد منذ عشرة أيام وأكثر تصعيداً عسكرياً من قبل الاحتلال ومرتزقته، ولكن في الأيام الثلاث الأخيرة بات الاحتلال يستهدف المنطقة بشكلٍ مكثف وعشوائي.

الاستهداف الأخير لريف تل تمر الجنوبي هو خرق للاتفاقيات الدولية الأخيرة

وأضاف ملا أيوب: "وفي تصعيد خطير ولأول مرة وخرقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي نصت على وقف إطلاق النار، استهدف الاحتلال التركي يوم أمس الأحد جنوب الطريق الدولي كما استهدفوا قرية تل حفيان شرقي وما تعرف بقرية العصفورية الواقعة على طريق تل تمر_ الحسكة جنوبي الناحية، بالإضافة لاستهدافهم مجبل الإسفلت الواقع على الطريق الدولي M4 شرقي الناحية على طريق تل تمر_ قامشلو.

تهويل إعلامي يهدف لزعزعة أمن واستقرار المنطقة

ولفت ملا أيوب أن الدولة التركية والمجموعات المرتزقة تحاول من خلال منصاتها الإعلامية بث الرعب في نفوس الأهالي وخلق الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار. مؤكداً عدم حدوث أي حالة نزوح كما تم تداوله".

على القوات الفاعلة في المنطقة التحرك بجدية لإيقاف الهجمات

وتابع ملا أيوب قائلاً" تتواجد قاعدة روسية، والتي تعتبر كقوات ضامنة في المنطقة، ولكن نرى بأن تلك القوات لا تقوم بما يقع على عاتقها، ولا تقوم بإيقاف تلك الهجمات، كما نلاحظ بأن الاستهدافات طالت القاعدة الروسية، بينما لم تحرك الأخيرة ساكناً".

وطالب ملا أيوب في نهاية حديثه قوات التحالف الدولي والقوات الضامنة والمجتمع الدولي بالتحرك من أجل إيقاف هجمات الاحتلال وردعها قبل أن يقوم بارتكاب المجازر بحق سكان المنطقة".

(ك)