جوان ملا أيوب: الاحتلال يحرم أكثر من 100 ألف نسمة في تل تمر من الماء والكهرباء

يحارب الاحتلال التركي أهالي مناطق شمال وشرق سوريا بكافة الوسائل، ومنها قطع أهم مقومات الحياة عنهم وخاصة الماء والكهرباء.

جوان ملا أيوب الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر قال في تصريح لوكالتنا إن منطقة تل تمر تتعرض بشكل دائم لانتهاكات كبيرة من خلال قطع المياه والكهرباء، منذ وصول الاحتلال التركي ومرتزقته إلى مشارف المنطقة، "ولكن في الوقت الراهن تصاعدت هذه المضايقات أكثر من خلال قطع الاحتلال التركي للمياه عن المنطقة منذ أكثر من شهر".

100 ألف نسمة في تل تمر محرومون من المياه والكهرباء

ولفت ملا أيوب إلى أن الاحتلال التركي ومن خلال قطعه المياه عن المنطقة، يستهدف أكثر من 100 ألف نسمة من سكان منطقة تل تمر وحدها، حيث بات الأهالي يعتمدون على مياه الآبار للشرب، مما يتسبب بأمراض كونها لا تصلح للشرب".

وأضاف ملا أيوب: " تعيش المنطقة معاناة أخرى وهي انقطاع التيار الكهربائي، بحيث لا تتوفر الكهرباء في المنطقة أبداً، وذلك بسبب حبس الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات، في ظل موجة الحرارة التي تشهدها المنطقة".

القوى "الضامنة" لا تقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني

وشدد ملا أيوب على أن " القوى الضامنة المتواجدة في المنطقة لا تقوم بواجبها الإنساني والأخلاقي، مضيفاً: " الاحتلال التركي يحاول بشتى الوسائل الضغط على الإدارة الذاتية وأهم الأوراق التي يستخدمها هي محطة علوك".

وقال ملا أيوب إن" جميع الدول الفاعلة المتواجدة في المنطقة بينها توافق وتنسيق مشترك للضغط على مناطق شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية للوصول إلى مآربها وأهدافها".

(ك)

ANHA