جوان عيسو : المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وروسيا يتحملون مسؤولية ما حدث ويحدث في سري كانيه

تحت شعار " باقون وعائدون"، نظم، اليوم، أبناء مدينة سري كانيه ملتقى، للتطرق عن الانتهاكات والجرائم التي حصلت في مدينتهم منذ احتلالها من قبل الدولة التركية ومرتزقته إلى اليوم الراهن.

وخلال الملتقى، ألقى عضو اللجنة التحضيرية جوان عيسو، كلمة افتتاحية، تطرق فيها إلى حجم معاناة أهالي منطقة سري كانيه بسبب الاحتلال والنزوح.

وأشار عيسو خلال حديثه "أن مهجري منطقة سري كانيه حاملين آلام الغربة وعذابات النزوح والتهجير القسري كان نتيجة احتلال التركي ومرتزقته لمنطقة سريه كانيه,، وقد أثقل التهجير معاناة آلاف النساء والأطفال الذين اقتلعوا من جذورهم و بيوتهم و تركوا خلفهم كل شيء حاملين أراوحهم هرباً من بطش طائرات المحتل التركي وهمجية الفصائل الموالية له".

وتابع قائلاً "ولا يخفى على أحد أن تجربة المنطقة المؤمنة بتعددية المجتمع المعتمد على قوته,، وتلاحم أبنائه كانت تعبيراً عن الإيمان بالتعددية والتعايش بين مكوناته وشكلت نقطة مضيئة في بناء نظامٍ جديد، قادر أن يكون نموذجاً لعموم سوريا بعيداً عن الصراعات المجتمعية التي دمرت البلاد".

وبين عيسو، أن تجربة شمال وشرق سوريا كنموذج استقرار لسوريا، يعني الكثير من الجانب القيمي والأخلاقي الذي يدعم وقف الحرب، والاتجاه للحل السلمي، منوهاً، "لكن هذه التجربة لم تكن فأل خير بالنسبة للقوى غير الداعمة للاستقرار في سوريا، كما لن تكون مقبولة من قبل دولٍ لها أطماع وعداء تجاه المجتمع والمنطقة كـالدولة التركية التي تحارب التجربة الوليدة منذ تأسيس العقد الاجتماعي بكل السبل".

مضيفاً "إن ما واجهته منطقة سري كاينه من احتلالٍ وتغيرٍ ديمغرافي يتحمل المجتمع الدولي وبشكل مباشر أمريكا وروسيا المسؤولية عنه,، ونطلب من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدفع باتجاه إعادة الحقوق لإصحابها من عفرين إلى سريه كانيه مروراً بتل أبيض,، وتطبيق القرار الدولي 2254 وإعادة كافة المهجرين في سوريا إلى مناطقهم بضمانات دولية وبإشرافٍ من الأمم المتحدة".

ودعا عيسو في نهاية حديثه، المجتمع الدولي مجدداً للدفع بهذا الاتجاه,، مؤكداً، " من جانبنا سنعمل على فضح جرائم المحتل التركي والفصائل الموالية له,، والمطالبة بخروجهم حتى تعود حقوقنا المسلوبة".

ANHA