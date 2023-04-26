جوائز الشهيد مظلوم باكوك للكدح ومسابقة الشهيد عصام عبد الله توزّع غداً

احتفالية توزيع جوائز الشهيد مظلوم باكوك للكدح، ينظمها اتحاد الإعلام الحر كل عام في نيسان/إبريل، بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الصحافة الكردية، الذي يصادف الـ 22 من نيسان/إبريل، وهي ذكرى ميلاد أول صحيفة كردية، أُصدرت من قبل الأمير مقداد مدحت بدرخان باسم صحيفة (كردستان)، في العاصمة المصرية القاهرة عام 1898.

جوائز الكدح توزع في 22 نيسان سنوياً، ولكن نتيجة لبعض الظروف وعطلة عيد الفطر تم تأجيل التوزيع إلى يوم 27 نيسان هذا العام، حسب عضوة الهيئة الإدارية لاتحاد الإعلام الحر جاني غمكين.

جوائز الكدح والشجاعة

وستوزّع أربع جوائز للشجاعة الصحفية على الصحفيين/ات الذين شاركوا في الحملات وجبهات الحرب إلى جانب المقاتلين دون تردد، و8 جوائز الشهيد مظلوم باكوك للكدح.

جاني غمكين أوضحت أن الجوائز توزع كدعم معنوي للصحفيين الذين ساهموا في نقل الحقائق المعاشة في روج آفا وشمال وشرق سوريا، والذين كان لهم دور مؤثر خلال سنوات الثورة.

جوائز مسابقة الشهيد عصام عبد الله

وتتخلل الاحتفالية لهذا العام، توزيع جوائز مسابقة الشهيد عصام عبد الله مراسل وكالتنا، الذي استشهد ليلة الـ 19من تشرين الثاني إثر الهجوم الجوي للاحتلال التركي على ناحية ديرك.

حيث تتضمن المسابقة تقديم 9 جوائز تتوزع على (أفضل صورة، وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل تقرير للمرأة، وأفضل خبر كردستاني، وجائزة الإذاعة، وجائزة إعلام منصات التواصل الافتراضي، وأفضل تقرير مصور، وأفضل تقرير خبري باللغة العربية وأفضل برنامج).

بدأ استقبال طلبات المتقدمين للمشاركة في جوائز مسابقة الشهيد عصام عبد الله من 20 آذار الفائت، إلى 10 نيسان الجاري، ليتم تقيم المشاركات من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من عدد من الصحفيين المختصين.

الشروط

واشترطت اللجنة التحضيرية للفعالية عدة بنود للمشاركة في المسابقة، أهمها (أن يكون المتقدم عضواً في الاتحاد أو في مؤسسة صحفية، ويسمح للمتقدم المشاركة في قسم صحفي واحد، وأن يكون التقدم وفق ميثاق الشرف الصحفي لاتحاد الإعلام الحر، ويسمح بتقديم عمل جماعي ولكن كفريق واحد كالأفلام الوثائقية).

ويجب ألا يتم ترجمة المواد وإرسالها، فالاستقبال يكون حسب اللغة التي نشرت بها، يجب ألا تكون المادة المقدمة قد تمت مشاركتها سابقاً ضمن جوائز ومسابقات أخرى.

فيما من المقرر أن تقام الاحتفالية والمسابقة يوم غد الخميس في مطعم ميرلاند بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 19.00.

(آ)

ANHA