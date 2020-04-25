جو بايدن يتعهد بالاعتراف بإبادة الأرمن

في خطوة تجنبها معظم الرؤساء السابقين كتب مرشح الرئاسة الأمريكية, جو بايدن بياناً على موقعه نشرته صحيفة "the hill" الأمريكية قال فيه: "إذا لم نعلم أطفالنا بشكل عام، ونذكرهم بكلمة الإبادة الجماعية.. فإن الكلمات تفقد معناها مرة أخرى، يجب أن تكون الحقائق واضحة وقوية للأجيال القادمة كما هي عند أولئك الذين تحرقهم ذكرياتهم بالمأساة"

وتابع بايدن "إذا تم انتخابي، أتعهد بدعم قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، وسأجعل حقوق الإنسان أولوية قصوى لإدارتي".

وأصدر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قرارًا في العام الماضي يصف عمليات القتل في عام 1915 بأنها إبادة جماعية، لكن إدارة ترامب نأت بنفسها عن مشروع القانون, رغم وصف ترامب للإبادة بأنها "واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين".

في حين أن تركيا ترفض استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية"، وحذر المتحدث باسم الرئاسة التركية في 13 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي, إن أي اعتراف من هذا القبيل "سيعرض مستقبل العلاقات الثنائية التركية-الأميركية للخطر".

أما الرئيس الأسبق باراك أوباما لم يقل قط عن الفظائع على أنها إبادة جماعية على الرغم من تعهده بذلك في الحملة الانتخابية.

وترددت الإدارات السابقة في وصف المذبحة بأنها إبادة جماعية خوفاً من الإضرار بالعلاقات مع تركيا، الحليف في الناتو وشريكها في الشرق الأوسط.

وتعترف 30 دولة بالإبادة الأرمنية، وتقول التقديرات إن ما بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قُتلوا خلال الحرب العالمية الأولى على أيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا والمجر.

(ر ح)