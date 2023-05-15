جثمان شهيد مجلس الطبقة المدني يوارى الثرى

وتعرض الشهيد عبود الهبسة للاغتيال على يد مسلحين أثناء تأديته لعمله في حراسة المجلس المدني لمدينة الطبقة في الـ 13 من أيار الجاري.

شارك في مراسم التشييع المئات من أهالي الطبقة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وعدد من شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة.

بدأت المراسم بتقديم عرض عسكري من قبل مقاتلي قوات سويا الديمقراطية، تزامناً مع الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، صبحي الشيخ، الذي قال: "فخرنا واعتزازنا بالشهيد لا يعادله أي شيء في الدنيا وسيظل خالداً في ذاكرة شعبه ووطنه وأسرته".

وبيّن الشيخ "أن الشهيد عبود الهبسة طالته يد الغدر الإرهابية التي تسعى من خلال هذه الأعمال الإجرامية لتخويفنا وزعزعة أمننا واستقرارنا لكننا نقول لهم مهما فعلتم لن تستطيعوا كسرنا وهزيمتنا".

وأكد "لن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء حتى تحقيق النصر ومتابعة الطريق الذي رسمه شهداؤنا بدمائهم".

وباسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، قال نائب المجلس التنفيذي، عبد العزيز العسكر، "الشهداء شمعة تحترق ليحيا الآخرون وهم أبطال جعلوا من أجسادهم جسراً لنعبر إلى الحرية وكسروا كل من يريد المساس بأرضنا وعرضنا".

وأكد "يجب رفع وتيرة النضال وإحراز التقدم والتطور في كافة المجالات سواء العسكرية أو السياسية ويجب ألا نسمح للأعداء بإلحاق الهزيمة بشعبنا عبر الحرب الخاصة التي يمارسونها"، مضيفاً "يجب على الجميع التسلح بالوعي تجاه مخططات العدو التخريبية والهادفة لزرع الفتنة وتشتيت المجتمع المتكاتف".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد وتسليمها لذويه ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهداء بالطبقة.

(س ك/خ)

ANHA