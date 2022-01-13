جثمان مسعف الهلال الأحمر الكردي يوارى الثرى في الحسكة

توافد اليوم المئات من أهالي مدينة الحسكة، والعشرات من أعضاء الهلال الأحمر الكردي، إلى مجلس عوائل الشهداء لتشييع جثمان الشهيد باسم محمد، إلى مثواه الأخير.

واستشهد باسم محمد الثلاثاء (11 من كانون الثاني الجاري)، أثناء تأديته لعمله كمسعف في مركز الهلال الأحمر الكردي داخل مخيم الهول، بعد مهاجمته من قبل مرتزقة في خلية لداعش، وهو على رأس عمله.

انطلق مواكب التشييع من مجلس عوائل الشهداء في المدينة، مزيناً بصور الشهيد باسم محمد، ومتجهاً نحو قرية شرشي فاطمي، لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، في مزار الشهداء المدنيين في شرشي.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء، عبدي شيخو، الذي قدّم فيها التعازي لذوي الشهيد، وقال: "الشهيد باسم كان على رأس عمله في مخيم الهول، لمعالجة المرضى، وكان دائماً على استعداد لتقديم ما يلزم".

وأدان شيخو واستنكر ما تتعرض له النقاط الطبية، والإنسانية في مخيم الهول من جرائم، مؤكداً على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته حيال ملف داعش.

وبعده تحدث الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي، عبدي أمين، قائلاً: "اليوم استشهد صديقنا وزميلنا المسعف باسم الذي كان يقدم الرعاية الصحية لقاطني المخيم. داعش كان ولايزال غايته إنهاء الإنسانية، ومحاربتها".

وبيّن أن غاية داعش من هذه الجرائم هي خلق الخوف، وإغلاق المؤسسات التي تخدم الإنسانية، وقال "نحن نرد ونقول له سنبقى على رأس عملنا ونعمل من أجل الإنسانية مهما حصل"، مؤكداً أن الهلال الأحمر الكردي سيبقى يعمل حسب نهج الحرية والديمقراطية والإنسانية.

وتحدثت خلال المراسم أيضاً، شقيقة الشهيد بسمة محمد، قائلة: "على العالم الاهتمام، وإنهاء داعش في المنطقة، وإجلاء رعاياه، فهم يقتلون الشباب في ريعان شبابهم، ويدمرون حياة أطفالنا بإبعاد آبائهم عنهم".

وبعد الانتهاء من الكلمات، كشفت عضوة مجلس عوائل الشهداء، روجدا أحمد، عن وثيقة الشهيد باسم محمد، وسلمتها إلى ذويه، ووري جثمان الشهيد الثرى، بعد أن اختتمت مراسم التشييع بصلاة الجنازة.

(ن م/أم)

ANHA