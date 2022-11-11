جثمان الشيخ حميدي يوارى الثرى في قرية تل علو

وشارك في مراسم التشييع شيوخ ووجهاء للعشائر الكردية والعربية في إقليم الجزيرة، وأعيان المنطقة ورجال الدين ووفد من الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، والعشرات من مكونات الإقليم.

وكان جثمانه قد دخل أراضي شمال وشرق سوريا، عبر معبر سيمالكا الحدودي قادماً من مدينة هولير في باشور كردستان، حيث توفي يوم أمس الخميس في أحد المشافي هناك.

وضم وفد الإدارة الذاتية الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس ونائبة الرئاسة آهين سويد والرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة حكمت حبيب والرئيس المشترك لهيئة الداخلية كنعان بركات والرئيسة المشتركة لمكتب الطاقة رشا عباس ونائبة هيئة المالية نادية يوسف والرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو افرام اسحاق.

وانطلق الموكب من معبر سيمالكا الحدودي وتوجهوا صوب قريته مروراً بناحيتي كركي لكي وجل آغا.

وفي قريته، القت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ليحمل مقاتلون من قوات الصناديد النعش، إلى ساحة" قصره" ووري الثرى بالقرب منها، بناء على وصيته.

هذا وسيتقبل المعزين بوفاته في " قصره " بقرية تل علو مدة 3 أيام متتالية، بحسب أفراد من عائلته.

(ع ع/سـ)

ANHA