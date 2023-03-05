جثمان الشخصية الوطنية حكم خلو يوارى الثرى في مسقط رأسه بناحية الدرباسية

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية مراسم تشييع جثمان الشخصية الوطنية حكم خلو الذي توفي صباح هذا اليوم إثر نوبة قلبية.

بدأت المراسم في مجلس عوائل الشهداء في مركز الناحية بحضور المئات من الأهالي وممثلي المؤسسات المدنية والمجالس وهيئات الإدارة الذاتية, بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

كلمة مجلس عوائل الشهداء ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس عدلة مستو توجهت فيها بالعزاء لذوي الفقيد.

وبعدها تم نقل جثمان الشهيد بموكب مهيب ليوارى الثرى في مسقط رأسه في قرية جولبستان التابعة للناحية.

وبعد مراسم الدفن ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة حكمت حبيب كلمة قال فيها: "حكم خلو كان شخصية وطنية معروفة في المجتمع حيث عمل ما بوسعه من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة, وعمل مستشاراً للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وكان له دور كبير في تأسيس هيئة الأعيان في إقليم الجزيرة. نعزي أنفسنا ونعزي جميع مكونات المنطقة ونعزي أهله وذويه باستشهاده".

كما ألقى الإداري في مكتب الإسلام الديمقراطي عبد الكريم ساروخان كلمة عزى فيها عائلة الشهيد وأضاف إن حكم خلو لعب دوراً كبيراً في حل مشاكل المجتمع وكان متقناً لعمله في جميع المجالات".

(كروب/ك)

ANHA