جثمان الشخصية الوطنية عثمان حج علي يوارى الثرى في مقبرة ترميك

وتوفي صباح اليوم الأحد، الشخصية الوطنية عثمان حج علي، نتيجة إصابته بجلطة دماغية في مدينة كوباني.

وشيع ظهر اليوم، العشرات من أبناء مدينة كوباني وأصدقاء الشخصية الوطنية عثمان حج علي وذويه جثمانه إلى مقبرة قرية ترميك جنوبي مدينة كوباني وقاموا بتأدية الصلاة عليه ومن ثم دفنه.

هذا وولد عثمان حج علي عام 1940 في مدينة كوباني، وهو أبٌ لـ 6 شباب و8 بنات، من بينهم ولده الشهيد هوكر كوباني الذي استشهد في حملة تحرير مدينة منبج عام 2016.

وعمل الشخصية الوطنية حج علي منذ شبابه، في العديد من التنظيمات والحركات الكردية الناشئة حتى عام 1980، اعتقل بدعوى العمل السياسي عام 1960 إبان الوحدة بين سوريا ومصر، من قبل الجمهورية المتحدة التي ترأسها جمال عبد الناصر، كما اعتقل في تسعينيات القرن الماضي بشكل تعسفي عدة مرات على يد قوات الأمن واستخبارات حكومة دمشق، مع عبور القائد عبد الله أوجلان إلى روج آفا وبالتحديد ريف مدينة كوباني عام 1979، تعرّف عثمان حج علي على حركة التحرر الكردستانية والقائد.

(ن ك/د)

ANHA