جثمان الشهيدة روجنك يتجه إلى الشهباء

وأفاد مراسلنا في مدينة منبج، قبل قليل عن توجه موكب نقل جثمان الشهيدة برفين بلال رفعت (روجنك رفعت)، إلى مقاطعة عفرين والشهباء، ليوارى جثمانها في مزار شهداء مقاومة العصر في الشهباء.

وودّع العشرات من أعضاء وعضوات مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج والأحزاب السياسية ومجلس عوائل الشهداء، ومجلس منبج العسكري وقوى الأمن الداخلي جثمان الشهيدة الذي وصل مدينة منبج مساء أمس.

هذا وقد أقيمت أمس، مراسم توديع مهيبة للشهداء الـ 9 من قوات سوريا الديمقراطية، الذين استشهدوا في 15 آذار الجاري، إثر تحطم مروحيتين بجنوب كردستان في ملعب سردم في حي غويران بمدينة الحسكة بمشاركة الآلاف من أهالي شمال وشرق سوريا.

(ش س/ ل م)

ANHA