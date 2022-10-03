جثمان الشهيد زنار عفرين يوارى الثرى في مزار شهداء مقاومة العصر في الشهباء

واستلم أهالي إقليم عفرين، جثمان المقاتل في قوات تحرير عفرين، زانيار خليل الاسم الحركي زنار عفرين، من مشفى أفرين الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، وانطلق موكب ضم المئات من السيارات باتجاه مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء.

ومع وصول الموكب إلى المزار، حمل أهالي عفرين نعش الشهيد زنار، واتجهوا صوب منصة التشييع وهم يرددون شعارات تمجد الشهداء وتضحياتهم وهتافات تحيي مقاومة العصر.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، قدمت بعدها الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين منال شيخو العزاء لذوي الشهيد زنار عفرين، وجددت العهد على مواصلة السير على نهج الشهداء للمحافظة على المكتسبات التي تحققت بتضحياتهم.

وأكدت منال شيخو في ختام حديثها أن تضحيات الشهداء وبسالتهم أصبحت سداً منيعاً أمام مخططات الاحتلال التركي ومرتزقته الهادفة إلى احتلال كافة الأراضي السورية.

ومن جانبه أكد العضو في مجلس مقاطعة عفرين فوزي مصطفى أنهم كأهالي إقليم عفرين ماضون على خطا الشهيد زنار عفرين حتى تحقيق هدفه ببناء مجتمع ديمقراطي حر وطرد الاحتلال.

وبعدها قرأت العضوة في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين روكان أحمد وثيقة الشهيد زنار عفرين وسلمتها لذويه، وسط ترديد الهتافات التي تحيي تضحيات الشهيد.

وبعدها وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(آ ر/سـ)

ANHA