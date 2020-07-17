جثمان الشهيد سليمان حمو عضو قوى الأمن الداخلي وري الثرى في كوباني

وأقيمت المراسم في مزار الشهيدة دجلة الواقعة جنوب مدينة كوباني, بمشاركة المئات من أهالي مقاطعة كوباني، الذين شيعوا جثمان الشهيد سليمان حمو الذي استشهدا أثناء قيام بواجبه العسكري في سد تشرين جنوبي الإقليم.

وفي المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيق صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, من قبل الحضور.

وتخللت المراسم إلقاء عدة كلمات، منها كلمة الرئيس المشترك لقوى الأمن الداخلي لإقليم الفرات كاو حسو, وكلمة من قبل عائشة أفندي الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات.

حيث قدمت الكلمات واجب العزاء لذوي الشهيد, وأشادت بدورهم في تحقيق المكتسبات وحماية المنطقة من كافة التهديدات الخارجية والداخلية، ودعت الكلمات إلى ضرورة العمل على زيادة وتيرة المقاومة للحفاظ على مكتسبات الشهداء، وعاهدت بالسير على خطى الشهداء.

تلاها قراءة وثيقة الشهيد سليمان من قبل مجلس عوائل الشهداء وسلمت لذويه.

ثم حمل المشيعون جثمان الشهيد على أكتافهم ليوارى الثرى في مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة بين رفاق دربه، وسط ترديد الشعارات التي تخلد الشهداء.

(ع م/ل)

ANHA