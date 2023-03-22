جثمان الشهيد شرفان يصل كوباني وسط استقبال كبير  

واقيمت مراسم تشييع مهيبة لتسعة مقاتلين من قوات مكافحة الارهاب (YAT) ظهر اليوم في ملعب سردم بمدينة الحسكة، بحضور الآلاف الى جانب القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، وشهدت المراسم عرضا عسكريا لمقاتلي قوات سوريا الديموقراطية.

وعقب انتهاء المراسم نقلت جثامين الشهداء الى مسقط رأسهم في مناطق مختلفة.

وبالقرب من بلدة صرين احتشد المئات من الاهالي واستقبلوا جثمان الشهيدين شرفان وروجنك، وجابت مئات السيارات احياء مدينة كوباني رفقة جثمان الشهيد شرفان فيما نقل جثمان الشهيدة روجنك الى مقاطعة الشهباء. هذا ومن المقرر ان يشيع جثمان الشهيد شرفان كوباني يوم غد الخميس إلى مزار الشهيدة دجلة،

(ز س/ك)

ANHA