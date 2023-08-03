جثمان الشهيد سامر المعروف يوارى الثرى في الرقة

وشارك في تشييع الشهيد سامر سليم المعروف الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه الوطني في مدينة منبج قياديون في قوات سوريا الديمقراطية ولواء الشمال الديمقراطي وشيوخ ووجهاء العشائر والأحزاب السياسية وتجمع نساء زنوبيا وقوى الأمن الداخلي وأهالي مدينة الرقة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاه عرض عسكري قدمه مقاتلو لواء الشمال الديمقراطي، ثم ألقيت عدة كلمات منها كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية ألقاها القيادي محمود حبيب الذي قال: "نشيع اليوم ابن مدينة حمص الشهيد سامر المعروف الذي قدم من مدينة حمص للالتحاق بصفوف قوات سوريا الديمقراطية ليدافع عن شرفه وعرضه، وإننا في قوات سوريا الديمقراطية وقوات لواء الشمال الديمقراطي نعاهد الشهيد سامر وكل الشهداء أن نكمل طريقهم الذي ساروا عليه ألا وهو طريق الشهادة".

وألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها عضو مجلس عوائل الشهداء خضر رمضان وجاء فيها: "نشيع اليوم شهيداً قدم روحه فداءً لوطنه ونقف بكل فخر واعتزاز أمام هؤلاء الأبطال، شهداؤنا شهداء قوات سوريا الديمقراطية هم قلعة الصمود والتصدي والحصن المنيع هم مصدر العز والفخر لنا وللأجيال القادمة هم القناديل المضيئة في الحياة، ونودعه اليوم في قلوبنا وفي قلوب كل المحبين".

ومن ثم قرئت وثيقة الشهادة من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل شهداء الرقة أحمد الحمود ثم صُلي على الشهيد صلاة الجنازة ليوارى الثرى بعدها في مزار الشهداء.

(م خ/سـ)

ANHA