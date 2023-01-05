جثمان الشهيد مير برور يوارى الثرى بعد اختطافه من قبل الشرطة التركية

وتعرض مركز أحمد كايا الثقافي الكردي في العاصمة الفرنسية باريس في ٢٣ كانون الأول الفائت لهجوم مسلح أدى لاستشهاد كل من عضوة قيادة منظومة المجتمع الكردستاني أمينة كارا (أفين كوي)، وعضو حركة الثقافة الفنان مير برور(محمد شيرين أيدن) والشخصية الوطنية الكردية عبد الرحمن كزل. وقد تم نقل جثمان الفنان مير برور إلى مدينة موش في باكور كردستان.

وكان في استقبال جثمان مير برور في مطار موش الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي بدران أوزتورك، وبرلمانيو حزب الشعوب الديمقراطي وعائلته. وكان من المقرر أخذ جثمانه إلى بلدة أوران ليوارى الثرى فيها ولكن عناصر الشرطة المتواجدين في المطار خطفوا الجثمان من بين الحشود وانطلقوا في طريق آخر تجاه البلدة، ومن ناحية أخرى عرقل الجنود الأتراك دخول الحشود إلى البلدة، حيث تم إغلاق الطريق الذي استخدمه عناصر الشرطة لنقل الجثمان من قبل الجنود.

الجثمان وري الثرى وسط حصار فرضه الجنود والشرطة التركية على المقبرة

البرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطي كليستان كوجيكيت، والتي لاحقت العربة التي نقلت الجثمان، تم إيقافها من قبل الجنود الأتراك ولم يسمح لسيارتها بالمرور، ما اضطرها للنزول والمتابعة سيراً على الأقدام وأيضاً منعت من الدخول إلى البلدة.

جثمان برور والذي اختطف من قبل الشرطة وصل إلى البلدة ولم يسمح حتى لأفراد عائلته المقربين بالمشاركة في دفنه، ووري الثرى وسط حصار فرضه الجنود والشرطة الأتراك على المكان.

وفي جهة أخرى تجمع المئات من الأشخاص على طريق البلدة ونظموا تظاهرة حاولوا من خلالها الوصول إلى القرية ومن المقرر أن يصدر بيان من قبلهم للرأي العام.

يتبع...

(سـ)