جثمان الشهيد محسن السعدون وُري الثرى

استلم المشيّعون جثمان الشهيد، محسن سعدون، من أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية، وانطلقوا في موكب ضمّ العشرات من السيارات المزيّنة بصور الشهيد نحو مزار الشهداء.

وعند الوصول إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، مع عرض عسكريّ قدّمته قوات الحماية الذاتية، تلاها كلمة الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الشدادي، ناجي نجوم، الذي توجه بالعزاء لذوي الشهداء، وقال: "نحن لا نخاف من الموت، بل نخاف أن يعيش شعبنا تحت ظلم الأعداء، منذ البداية ونحن نحارب من أجل الحرية والكرامة".

وأضاف النجوم: "نتألّم لفراق شهدائنا، ولكن نواسي أنفسنا عندما نتذكّر شجاعتهم ومقاومتهم من أجل حريتنا وكرامتنا، سنناضل حتى تحقيق أهداف شهدائنا".

فيما تحدث باسم مجلس الشدادي العسكري، القيادي جسور عامودا، والذي أوضح قائلًا "قواتنا مستمرّة في دفاعها عن شعبها، وتزداد يومًا بعد يوم إصرارًا وعزيمة، وسنناضل حتى تحرير جميع المناطق من العدوان التركي ومرتزقته، ونعاهد الشهداء في السير على خطاهم حتى تحقيق النصر".

وبعدها قُرئت وثيقة الشهيد محسن السعدون من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، دحام الفرج، وسلّمت لذويه.

ليواري بعدها جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء وتضحياتهم.

(ب د/ هـ ن)

ANHA